Авербух сравнил российских фигуристов с французской парой Пападакис-Сизерон

Москва, 25 ноября. Хореограф-фигурист Илья Авербух оценил шансы на победу в финале Гран-при российских фигуристов после выступления французской пары Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона.

В финал вышли три российские пары, однако французские фигуристы представляют собой серьезных соперников в нынешнем сезоне. По словам Ильи Авербуха, есть фактор везения, но спортсменам предстоит большая работа.

«Объективно сейчас с французами никто не в состоянии бороться», — прокомментировал хореограф, его слова передает «360».

На чемпионате России за золото могут побороться пары Степанова-Букин, Синицина-Кацалапов. Однако пара Пападакис-Сизерон по-прежнему является лучшей. Возможно, на мировом чемпионате российские фигуристы могут расчитывать на второе или третье место, считает Авербух.

Напомним, что финал Гран-при состоится в Канаде с 5 по 9 декабря. Вечером 24 ноября состоялся последний этап Гран-при в Гренобле.