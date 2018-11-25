Приказ для провокации ВМСУ в Черном море поступил напрямую от Порошенко — Пушков

Москва, 25 ноября. Приказ для провокационных действий военно-морских сил Украины (ВМСУ) в Черном море в отношении России поступил напрямую от украинского президента Петра Порошенко, уверен глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его мнению, вторжение украинских кораблей в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН является намеренной провокацией, которая имеет несколько целей.

«Не приходится сомневаться, что приказ поступил напрямую от президента Порошенко​​​. Такие вещи без ведома и согласия, и без инициативы, я думаю, главы государства не осуществляются», — отметил сенатор в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению Пушкова, Киев посредством направления к Керченскому проливу своих кораблей хотел ответить на успешное проведение саммита в Стамбуле между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, поскольку газопровод «Северный поток — 2» будет проложен в обход украинской территории, что может сократить ее транзитную часть.

С другой стороны, указал сенатор, Порошенко провокацией в Черном море, возможно, стремится поднять свой рейтинг в преддверии президентских выборов на Украине. Несмотря на то, что действующий глава государства, по-прежнему официально не высказался насчет участия в голосовании, ряд экспертов, спрогнозировал ему поражение на выборах, поскольку антирейтинг Порошенко со временем лишь возрастает.

Напомним, инцидент в Черном море произошел в воскресенье утром, когда три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России и продолжили движение к Керченскому проливу. Как напомнили представители погрануправления ФСБ России по Крыму, в акватории пролива действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, который нарушили украинские морские суда.

Многие эксперты назвали действия Киева провокацией, а глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что за недружественными шагами Украины стоят западные страны, которые оказывают непосредственное влияние на «лишившуюся суверенитета» страну.