СМИ: проход через Керченский пролив открыли | 25 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Проход через Керченский пролив открыли Сухогруз и три военных катера, которые ранее заслонили Крымский мост от иностранных судов, по данным СМИ, отошли в сторону. По неподтвержденной информации, экипажи кораблей ВМСУ согласились на оформление документов для прохода по Керченскому проливу. Однако военные суда ВМФ России остаются на рейде и контролируют ситуацию у берегов Крыма. Представители военно-морских сил Украины заявили, что связывались с пограничниками ФСБ РФ, а также морскими портами «Кавказ» и «Керчь» по вопросу прохода судов через Керченский пролив. Однако запросы украинской стороны якобы были оставлены без ответа, заявили в ведомстве. Ранее сообщалось, что корабли военно-морских сил Украины, которые незаконно вошли в территориальные воды России, на предельной скорости движутся к Керченскому проливу. РИА «ФАН» следит за развитием ситуации.

Все 27 стран ЕС одобрили соглашение по Brexit Лидеры всех 27 стран, остающихся в составе Евросоюза, одобрили соглашение по выходу Великобритании из ЕС. Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск на внеочередном саммите в Брюсселе. Также, по его словам, участники саммита одобрили декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Напомним, по результатам референдума, который состоялся в 2016 году, власти Великобритании приняли решение покинуть Европейский союз не позднее 29 марта 2019 года.

ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов в Сирии В провинции Идлиб обнаружены оружие и вещества, с помощью которых боевики нанесли удары по мирному населению города Алеппо. Такие данные представила российская разведка, сообщил официальный представитель МИД РФ Игорь Конашенков. Также выявлены признаки подготовки к их повторному применению. Кроме того, отмечается, что ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов в районе, из которого велся обстрел мирного населения, и в результате авиаударов цели были уничтожены.