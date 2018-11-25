Сирия: коалиция США заявила об отражении атаки террористов ИГ на востоке САР

Вашингтон, 25 ноября. Коалиция во главе с США заявила, что отразила атаку террористов ИГ1 (деятельность организации запрещена на территории России) в районе Дейр-эз-Зора. Об этом говорится заявлении коалиции.

Как сообщается в тексте заявления, силы коалиции нанесли комбинированные удары по позициям террористов. Представители коалиции также заявили, что террористы ИГ прикрывались мирным населением, пытаясь прорвать боевые позиции.

Напомним, что коалиция во главе с США находится в Сирии с 2014 года. При этом она действует на территории САР незаконно. Прикрываясь борьбой с ИГ,1 коалиционные войска поддерживают боевиков и наносят удары по местным жителям.

Отметим, что 24 ноября коалиция нанесла удары по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. В результате удара погибли 11 взрослых и девять детей.

1 Организация запрещена на территории РФ.