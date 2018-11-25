Главные новости 25 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 25 ноября.

Федеральная служба безопасности опубликовала фотографии украинских военных кораблей, незаконно вошедших в территориальные воды России. Об этом сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Крым. ФСБ опубликовала фото кораблей ВМС Украины, нарушивших границу России.

Корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) в нарушение Конвенции ООН вторглись в территориальные воды России. Проход через Керченский пролив закрыт из-за возможных провокаций со стороны ВМС Украины.

Один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider пишет о том, что для получения российских зенитно-ракетных комплексов С-400 одни из самых могущественных режимов мира «лезут из кожи вон». Американские СМИ объяснили, почему во всем мире «из кожи вон лезут» ради С-400.

Между журналистами Владимиром Соловьевым и Александром Коцем возник спор по поводу принадлежности Крыма, на который сразу же отреагировали в Киеве. В Киеве отреагировали на спор Соловьева и Коца по поводу принадлежности Крыма.

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко пришел в ярость после того, как узнал, что фестиваль «Неделя российского кино» в Лондоне посетит популярный российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин. Геращенко попросил Мэй не пускать Охлобыстина в Лондон.

Скандально известный российский актер Анатолий Пашинин, сбежавший на Украину и участвующий в военных действиях в Донбассе в составе ВСУ, заявил, что не желает менять российское гражданство на украинское. «Стало попахивать сектой»: воюющий за ВСУ актер Пашинин объяснил, почему ему не нужно гражданство Украины.

Украинский комедийный актер Владимир Зеленский стал одним из лидеров предвыборной гонки на Украине. Источники утверждают, что комик серьезно настроен на участие в выборах. Комик Зеленский обошел Порошенко в рейтинге кандидатов в президенты Украины.

Киевские военные утром в воскресенье обстреляли село Ленинское, расположенное на юге Донецкой народной республики (ДНР), выпустив 10 мин. Донбасс: ВСУ выпустили 10 мин по территории ДНР в воскресенье.

Сотрудники правоохранительных органов штата Алабама застрелили покупателя торгового центра, приняв его за опасного преступника. Полицейские США в «Черную пятницу» по ошибке застрелили покупателя.