Неизвестный ранил дагестанскую певицу Машидат Омарасхабову в Махачкале

Махачкала, 25 ноября. В заслуженную артистку Дагестана Машидат Омарасхабову выстрелил неизвестный во дворе ее дома в Махачкале, сообщили в ГУ МВД по республике.

Инцидент произошел вечером 24 ноября. Певица получила ранение, ее срочно госпитализировали в одну из местных больниц, где прооперировали, пишет РИА Новости.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, ведется расследование. Как сообщает ТАСС, Омарасхабова получила ранение брюшной полости, медики оценивают ее состояние, как стабильное.