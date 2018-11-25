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Неизвестный ранил дагестанскую певицу Машидат Омарасхабову в Махачкале

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Неизвестный ранил дагестанскую певицу Машидат Омарасхабову в Махачкале

Махачкала, 25 ноября. В заслуженную артистку Дагестана Машидат Омарасхабову выстрелил неизвестный во дворе ее дома в Махачкале, сообщили в ГУ МВД по республике.

Инцидент произошел вечером 24 ноября. Певица получила ранение, ее срочно госпитализировали в одну из местных больниц, где прооперировали, пишет  РИА Новости

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, ведется расследование. Как сообщает ТАСС, Омарасхабова получила ранение брюшной полости, медики оценивают ее состояние, как стабильное.

Автор: Ирина Селезнева
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