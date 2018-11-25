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В Сети появилось видео пролета российских истребителей к Крымскому мосту

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В Сети появилось видео пролета российских истребителей к Крымскому мосту

Москва, 25 ноября. Российские истребители вылетели  в район Керченского пролива из-за возможных провокаций со стороны украинских военных кораблей.

В сети появилось видео, на кадрах которого запечатлен пролет двух российских штурмовиков Су-25. По предварительным данным, самолеты подняты патрулирования керченского пролива.

Напомним, минувшим утром украинские военные корабли пересекли государственную границу России, после чего направились в сторону Керченского пролива. Экипажи кораблей военно-морских сил Украины отказываются подчиняться законным требованиям российских пограничников. Позднее стало известно, что еще два украинских военных корабля вышли из Бердянска и направились к Керченскому проливу, где в настоящее время находятся три судна ВМС Украины, устроившие провокацию провокацию минувшим утром.

Автор: Артем Никулин
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