Сирия: главы Минобороны РФ и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

Анкара, 25 ноября. Главы министерств обороны Турции и России Хулуси Акар и Сергей Шойгу провели очередные телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике (САР).

Министры во время беседы обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе обсудили вопрос обеспечения безопасности в провинции Идлиб, где запланировано создание демилитаризованной зоны, передает газета «Ени шафак».

Накануне главы оборонных ведомств также провели переговоры по данной тематике. Собеседники договорились продолжить совместную работу для обеспечения стабильности в сирийских городах Идлиб и Талль-Рифат, передает агентство Anadolu.

Напомним, Идлиб остается единственным регионом государства, находящимся под контролем незаконных вооруженных бандформирований. Конфликт в Сирии длится с 2011 года.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 17 сентября была достигнута договоренность о создании к 15 октября демилитаризованной зоны в районе Идлиба, которая должна пройти вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками. Однако террористические группировки срывают выполнение этапов соглашения и задерживают вывод из региона своих формирований.