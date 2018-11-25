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Сирия: главы Минобороны РФ и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

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Сирия: главы Минобороны РФ и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

Анкара, 25 ноября. Главы министерств обороны Турции и России Хулуси Акар и Сергей Шойгу провели очередные телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике (САР).

Министры во время беседы обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе обсудили вопрос обеспечения безопасности в провинции Идлиб, где запланировано создание демилитаризованной зоны, передает газета «Ени шафак».

Накануне главы оборонных ведомств также провели переговоры по данной тематике. Собеседники договорились продолжить совместную работу для обеспечения стабильности в сирийских городах Идлиб и Талль-Рифат, передает агентство Anadolu.

Сирия: главы Минобороны РФ и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

Напомним, Идлиб остается единственным регионом государства, находящимся под контролем незаконных вооруженных бандформирований. Конфликт в Сирии длится с 2011 года. 

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 17 сентября была достигнута договоренность о создании к 15 октября демилитаризованной зоны в районе Идлиба, которая должна пройти вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками. Однако террористические группировки срывают выполнение этапов соглашения и задерживают вывод из региона своих формирований.

Автор: Екатерина Кухарева
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