«Почему бы им не поделиться с государством?»: Киев намерен ввести для украинских заробитчан новые поборы 

Министерство социальной политики Украины (МСПУ) выступило с очередной инициативой, которая, по мнению представителей структуры, сможет привлечь в украинскую экономику «дополнительные миллиардные средства». Как ожидается, уже с 1 января будущего года каждый украинец, работающий за рубежом, будет обязан отчислять в пользу украинской казны определенный процент со своей зарплаты.

В том случае, если «гастарбайтер» трудоустроился за пределами родины неофициально, ему придется ежемесячно выплачивать Киеву до двух «необлагаемых налогом минимумов». Так называемый «пилотный проект» соответствующей инициативы Минсоцполитики уже запущен в нескольких областях Украины. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Недавно в интервью одной из западных радиостанций глава МСПУ Андрей Рева фактически посетовал на то, что миллионы его соотечественников, которые заняты в сфере обслуживания и на неквалифицированных работах в Польше, Португалии, Испании, Российской Федерации и еще десятках стран мира, «не приносят пользы украинской экономике». Свою позицию министр попытался облачить в «благородную обертку»: дескать, эти люди, не платящие налоги на Украине, впоследствии не смогут рассчитывать на получение там пенсий. Более того, их родственники автоматически теряют право быть соискателями государственных субсидий на услуги ЖКХ.

«Люди на Украине работают и платят налоги на доходы физических лиц, но даже многие из них утратили право на субсидию, — резюмировал он. — А кто-то работает за границей и пересылает сюда деньги. Это доход? Доход! Так пусть и он будет облагаться налогом».

В связи с этим украинские проправительственные СМИ поспешили заявить, что ни о каких «новых драконовских методах» в данном контексте не может быть и речи.

«Декларирование зарубежных доходов [украинских граждан] вызвано необходимостью расчета размера субсидий и пенсий, а никак не новыми фискальными статьями», — отмечается в заявлении пресс-службы ведомства.

В своих комментариях несколько подконтрольных украинскому президенту Петру Порошенко телеканалов отметили, что «отдать часть заработанных на чужбине денег» является едва ли не «святой обязанностью каждого патриота Украины».

«На эти деньги мы сможем укрепить нашу армию, создать условия для процветания пограничной и таможенной служб, а также обеспечить стабильной зарплатой учителей и медиков» — такова на данный момент риторика официального Киева.

«В этой риторике отсутствует целый ряд немаловажных деталей, которые способны поставить под сомнение искренность упомянутых намерений действующей украинской власти, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей юрист Андрей Евдокименко. — Во-первых, правительство хочет ввести дополнительный налог на поддержку ВСУ в Донбассе, и эта часть поборов ляжет исключительно на заробитчан. Учитывая, что ежегодно семьи работающих за рубежом украинских «гастарбайтеров» получают в общей сложности до 10 миллиардов долларов США в качестве денежных переводов, можно лишь предположить, сколько фискальные службы Украины теряют на таких пробелах в законодательстве. Во-вторых, новое налогообложение призвано заткнуть брешь в энергетической сфере и позволить команде Порошенко — Гройсмана рассчитаться за поставленный из Восточной Европы российский газ. И, наконец, в-третьих, деньги заробитчан станут неплохой гарантией платежеспособности Киева в глазах Международного валютного фонда».

Любопытно, что в рамках децентрализации в нескольких украинских регионах нововведение уже принесло местным бюджетам определенные дивиденды.

«Да, мы заставляем родственников лиц, уехавших на заработки за границу, платить в пенсионный фонд и на нужды армии некоторые средства, — сказала на условиях полной конфиденциальности сотрудница государственной администрации одного из небольших городков в Сумской области. — Как правило, родные и близкие заробитчан могут позволить себе покупку хорошей мебели и домашней техники. Почему бы этим заробитчанам не поделиться с государством, которое их воспитало и дало им образование?»

На этот вопрос показательно ответил работающий в Москве врач, уроженец Харьковской области Владимир Приходько (имя изменено. — Прим. ФАН).

«На Украине моя семья голодала, я получал нищенскую зарплату, жена была безработной, ребенка не брали в садик, — сказал он в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Сегодня я могу отправлять не только жене и ребенку, но своим родителям на Украину хорошие деньги. А вот платить украинскому государству, которое наверняка использует мои деньги для предстоящей предвыборной кампании Порошенко, и его прихвостней я не буду. Никакое министерство меня не заставит».

Под словами Приходько могут подписаться миллионы украинских заробитчан.