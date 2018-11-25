Украинские пограничники усилили режим службы из-за протестов автовладельцев

Киев, 25 ноября. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) перешли на усиленный режим работы на западе страны в связи с массовыми протестами владельцев автомобилей с европейскими номерами. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Демченко.

По его словам, экипажи Национальной полиции прибыли на места протестных акций, где проводят разъяснительную работу с автолюбителями. Правоохранители, добавил Демченко, делают все для того, чтобы разблокировать движение на контрольно-пропускных пунктах.

«В свою очередь ГПСУ создала ситуационные группы, чтобы отслеживать онлайн всю ситуацию, проводит обмен информацией с Нацполицией, а также задействовала дополнительные силы для недопущения любых провокаций, которые могут возникнуть непосредственно на границе», — передает его слова телеканал «112 Украина».

Напомним, в воскресенье на Украине вступили в силу законы, которые легализуют автомобили с европейскими номерами, ввезенные в страну с нарушением таможенного и налогового законодательства. Как сообщали в пресс-службе Госфискальной службы (ГФС), начиная с 25 ноября граждане Украины имеют право временно ввозить транспортное средство, зарегистрированное за пределами страны, сроком до одного года и при условии уплаты всех необходимых таможенных платежей.

Это известие вызвало массовые протесты в стране. По словам депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, автолюбители заблокировали КПП «Ягодин», а также «Рава-Русская», «Краковец» и «Устилуг». Протестующие требуют отмены вступивших в силу в воскресенье законов и хотят понимания, как им поступить с машинами на еврономерах.