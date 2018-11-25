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Сирия: ВС Ирака, Франции и США провели операцию против ИГ на границе с САР

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Сирия: ВС Ирака, Франции и США провели операцию против ИГ на границе с САР

Дамаск, 25 ноября. Военные Ирака, Франции и США провели операцию против ИГ1 (деятельность организации запрещена на территории России) на границе с Сирией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Ирака.

Как сообщает ведомство, авиация США и Франции совместно с иракской артиллерией атаковали укрытия ИГ в районе Эс-Сахм в пограничной зоне рядом с Сирией.

Операция была направлена на предотвращение проникновения террористов на территорию Ирака.

Отметим, ранее иракские ВВС провели операцию против террористов в Сирии: было уничтожено 40 террористов, а также склады их склады с вооружением в местечке Эль-Багуз.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Денис Коробейников
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