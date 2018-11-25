Полна оптимизма: Мэй не разделяет грусти европейских лидеров по поводу Brexit

Брюссель, 25 ноября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй полна оптимизма по поводу будущего государства и не разделяет грусти, которую другие европейские лидеры выразили в связи с выходом Соединенного Королевства из состава Европейского союза (Brexit).

По итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, в рамках которого лидеры 27 остающихся в сообществе государств утвердили проект соглашения с Британией о Brexit, Мэй подчеркнула, что понимает эмоции, которые испытывают власти европейских стран, а также британцы, однако видит в сложившейся ситуации необходимость двигаться дальше к следующему этапу.

«Я уверена, что мы можем заключить хорошую сделку и останемся хорошими друзьями и соседями (со странами ЕС. — Прим. ФАН), покинув Евросоюз, но не Европу», — отметила премьер-министр Соединенного Королевства.

В то же время она указала, что одобренная в Брюсселе сделка является лучшей из тех, что было бы возможно добиться, и «воплощает в жизнь то, за что британцы проголосовали на референдуме».

Напомним, спустя несколько минут после открытия внеочередного саммита ЕС в Брюсселе председатель Европейского совета Дональд Туск рассказал о том, что лидеры государств Евросоюза утвердили со своей стороны соглашение с Британией о ее выходе из сообщества. Кроме того, по словам председателя ЕП, участники саммита также одобрили политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС — лучшая сделка, которую мог получить Лондон, и призвал британский парламент его поддержать. При этом политик отметил, что момент, когда Британия покидает Евросоюз, является трагедией, и «здесь нечего праздновать».