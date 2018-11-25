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В Греции рассказали о планах объявить 2019 год перекрестным годом культуры с Россией

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В Греции рассказали о планах объявить 2019 год перекрестным годом культуры с Россией

Афины, 25 ноября. МИД Греции сообщил о планах Афин объявить 2019 год перекрестным годом культуры с Россией. Об этом рассказал первый заместитель министра иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос.

Он напомнил, что 7 декабря РФ посетит премьер-министр Греции Алексис Ципрас, а 5-6 декабре в Москве состоится заседание российско- греческой смешанной межправительственной комиссии. На повестку участники совещания вынесут экономические соглашения и документы о сотрудничестве  в институциональной области. Будут подняты вопросы торговых связей и инвестиций.

По словам Катрунгалоса, отношения Греции и России традиционно были дружественными, страны имеют общие исторические и культурные традиции.

«К тому же, мы отмечаем в этом году 190-летие наших дипломатических отношений», — добавил он.При этом Катрунгалос заметил, что «облако, накрывшее традиционно хорошие отношения» Москвы и Афин теперь в прошлом, и на переговорах в РФ российский лидер Владимир Путин и премьер Греции обсудят дальнейшие шаги по улучшению связей государств, пишет ТАСС.

 

«Мы думаем сделать 2019 год Годом культуры между Грецией и Россией», — добавил первый замминистра.

Автор: Ярослава Замысловатова
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