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«Трагический момент»: глава Еврокомиссии заявил о начале самого сложного этапа Brexit

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«Трагический момент»: глава Еврокомиссии заявил о начале самого сложного этапа Brexit

Брюссель, 25 ноября. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что самая сложная часть работы по выходу Великобритании из состава ЕС только начинается. Об этом глава Еврокомиссии заявил по итогам экстренного саммита ЕС, в ходе которого 27 европейских стран утвердили соглашение между Брюсселем и Лондоном в рамках Brexit.

Юнкер подчеркнул, что выход Великобритании из состава ЕС является «трагическим моментом», отметив, что принятое соглашение дает старт самому сложному этапу Brexit.

«Самая большая часть работы начнется сейчас, потому что развод - это трагический момент», — сказал он.

Напомним, переговоры о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Наибольшую неопределенность вызывают экономические и торговые вопросы. Итоговый документ о будущих отношениях между Лондоном и Брюсселем должен был быть принят к началу осени, а выход Великобритании из состава ЕС должен завершиться к концу марта 2019 года.

Автор: Артем Никулин
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