Пранаяма вместо отжиманий: военные ВС РФ рассказали о занятиях йогой на учениях в Индии
Нью-Дели, 25 ноября. Российские и индийские военнослужащие в рамках совместных учений «Индра-2018» занимаются йогой по утрам. Вместо привычной зарядки — асаны и работа с дыханием.
По словам командира 2-го мотострелкового взвода ВС РФ Николая Лободы, ощущения после занятий просто непередаваемые.
«Ощущаешь легкость и гармонию во всем организме. По сравнению с нашей зарядкой это совсем другое», — пояснил он в комментарии телеканалу «Звезда».
Старший механик-водитель мотострелкового взвода Михаил Переславцев говорит, что утренняя йога помогла ему лучше прочувствовать культуру Индии, слиться с ее традициями.
«О культуре Индии узнал достаточно много, и мне понравилась эта страна. Самой своей культурой, не современным бытом, а историей. Как у них все становилось, как они начинали свою историю на этой земле», — пояснил он.