Пранаяма вместо отжиманий: военные ВС РФ рассказали о занятиях йогой на учениях в Индии

Нью-Дели, 25 ноября. Российские и индийские военнослужащие в рамках совместных учений «Индра-2018» занимаются йогой по утрам. Вместо привычной зарядки — асаны и работа с дыханием.

По словам командира 2-го мотострелкового взвода ВС РФ Николая Лободы, ощущения после занятий просто непередаваемые.

«Ощущаешь легкость и гармонию во всем организме. По сравнению с нашей зарядкой это совсем другое», — пояснил он в комментарии телеканалу «Звезда».

Старший механик-водитель мотострелкового взвода Михаил Переславцев говорит, что утренняя йога помогла ему лучше прочувствовать культуру Индии, слиться с ее традициями.