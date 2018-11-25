Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Пранаяма вместо отжиманий: военные ВС РФ рассказали о занятиях йогой на учениях в Индии

84
0 Оставить комментарий

Пранаяма вместо отжиманий: военные ВС РФ рассказали о занятиях йогой на учениях в Индии

Нью-Дели, 25 ноября. Российские и индийские военнослужащие в рамках совместных учений «Индра-2018» занимаются йогой по утрам. Вместо привычной зарядки — асаны и работа с дыханием.

По словам командира 2-го мотострелкового взвода ВС РФ Николая Лободы, ощущения после занятий просто непередаваемые.

Пранаяма вместо отжиманий: военные ВС РФ рассказали о занятиях йогой на учениях в Индии

«Ощущаешь легкость и гармонию во всем организме. По сравнению с нашей зарядкой это совсем другое», — пояснил он в комментарии телеканалу «Звезда».

Старший механик-водитель мотострелкового взвода Михаил Переславцев говорит, что утренняя йога помогла ему лучше прочувствовать культуру Индии, слиться с ее традициями.

«О культуре Индии узнал достаточно много, и мне понравилась эта страна. Самой своей культурой, не современным бытом, а историей. Как у них все становилось, как они начинали свою историю на этой земле», — пояснил он.

Пранаяма вместо отжиманий: военные ВС РФ рассказали о занятиях йогой на учениях в Индии

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.