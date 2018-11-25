«В серьезном бою ничего не светит»: эксперт оценил боеспособность кораблей-нарушителей ВМС Украины

Москва, 25 ноября. Украинские военные корабли «Бердянск» и «Никополь», которые нарушили границу России, относятся к малым бронированным артиллерийским катерам «Гюрза-М» и в «серьезном бою им ничего не светит». Об этом заявил военный эксперт Юрий Лямин.

Они имеют водоизмещение около полусотни тонн. При этом экипаж составляет всего лишь пять человек, как у танка.

Как сообщает «Российская газета», данные суда относятся к «москитному флоту». Основная защита у этих судов только против пуль. Корабли оборудованы 30-мм пушками, 30-мм гранатометом, пулеметом калибра 7,62, а также комплексом «Барьер», который пробивает до 800 миллиметров брони.

«Они, в принципе, годятся для пограничных схваток в прибрежных водах, поскольку у них достаточно мощное артиллерийское вооружение и имеется бронезащита», — отметил эксперт Юрия Лямзин.

Однако он подчеркнул, что в серьезном бою этим кораблям ничего не светит.

«Эти катера - лучшее, что может изготовить украинская судостроительная промышленность», — заявил эксперт.

Напомним, ранее в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ России заявили, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что над провокацией военных кораблей Украины в Черном море стоят западные страны.По его словам, подобные провокации ВМС Украины будут продолжаться, однако никак не повлияют на жизнь Крымского полуострова.

Ранее вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что провокация была необходима украинскому президенту Петру Порошенко для поддержания своего рейтинга, который стремительно падает.