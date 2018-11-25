Дамаск, 25 ноября. Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по населенному пункту Эш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики (САР).

В результате авиаудара погибли не менее 14 мирных жителей. Как сообщает агентство SANA со ссылкой на источники, все жертвы атаки были родственниками.

Стоит отметить, что это далеко не единственный удар, нанесенный коалицией по территории Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. 23 ноября более десяти мирных жителей погибли в Дейр-эз-Зоре под авиаударами коалиции. Также ранее сообщалось, что коалиционные войска 21 ноября применили запрещенный белый фосфор при атаке на Хаджин.

Напомним, коалиция во главе с США незаконно присутствует в САР с 2014 года, действуя без согласия и координации с властями государства и резолюцией СБ ООН. США поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с терроризмом, однако за несколько лет присутствия американских войск в регионе не было достигнуто никаких успехов в данном направлении. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.