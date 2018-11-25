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Сирия: коалиция во главе с США атаковала населенный пункт в Дейр-эз-Зоре, есть погибшие

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Сирия: коалиция во главе с США атаковала населенный пункт в Дейр-эз-Зоре, есть погибшие

Дамаск, 25 ноября. Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по населенному пункту Эш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики (САР).

В результате авиаудара погибли не менее 14 мирных жителей. Как сообщает агентство SANA со ссылкой на источники, все жертвы атаки были родственниками.

Сирия: коалиция во главе с США атаковала населенный пункт в Дейр-эз-Зоре, есть погибшие

Стоит отметить, что это далеко не единственный удар, нанесенный коалицией по территории Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. 23 ноября более десяти мирных жителей погибли в Дейр-эз-Зоре под авиаударами коалиции. Также ранее сообщалось, что коалиционные войска 21 ноября применили запрещенный белый фосфор при атаке на Хаджин.

Напомним, коалиция во главе с США незаконно присутствует в САР с 2014 года, действуя без согласия и координации с властями государства и резолюцией СБ ООН. США поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с терроризмом, однако за несколько лет присутствия американских войск в регионе не было достигнуто никаких успехов в данном направлении. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Екатерина Кухарева
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