Проход через Керченский пролив открыли — СМИ

Симферополь, 25 ноября. Проход через Керченский пролив у берегов Крыма открыли, сухогруз, который загораживал подступ к Крымскому мосту от кораблей военно-морских сил Украины (ВМСУ), незаконных вторгшихся в территориальные воды РФ, отошел в сторону.

Ранее сообщалось, что российский сухогруз перекрыл движение через Керченский пролив. В то же время в непосредственной близости от арки расположились три военных катера, которые ожидали приближения кораблей ВМСУ. Данные меры были предприняты во избежание возможных провокаций со стороны Украины.

«По неподтвержденным данным, экипажи украинских кораблей согласились на оформление документов для прохода по Керченскому проливу», — передает «Вести».

В то же время сообщается, что военные суда ВМФ РФ остаются на рейде и контролируют ситуацию у берегов Крыма.

Напомним, инцидент в Черном море произошел в воскресенье утром, когда три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России и продолжили движение к Керченскому проливу. Как напомнили представители погрануправления ФСБ России по Крыму, в акватории пролива действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, который нарушили украинские морские суда.

Многие эксперты назвали действия Киева провокацией, а глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что за недружественными шагами Украины стоят западные страны, которые оказывают непосредственное влияние на «лишившуюся суверенитета» страну.