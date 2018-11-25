Противники строительства «Северного потока — 2» поддерживают антироссийские шаги США — Лавров

Москва, 25 ноября. Противники газопровода «Северный поток — 2», заявляющие, что его строительство ущемляет интересы Украины, поддерживают любые антироссийские шаги США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на телеканале «Россия 1».

Лавров заявил, что люди, которые из-за ложно понятной солидарности поддерживают антироссийские шаги, думают о том, чтобы понравиться тем кругам, «которые торпедируют конструктивные начинания Москвы и Вашингтона».

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» включает строительство двух ниток газопровода. Их мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.

Газопровод пройдет через Балтийское море до Германии в обход Украины, Белоруссии, а также других восточноевропейских стран. «Северный поток —2» затронет территориальные воды, а также экономические зоны России, Финляндии, Дании, Германии и Швеции.