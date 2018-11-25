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Владельцы автомобилей на еврономерах блокируют КПП на Украине из-за принятых законов

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Владельцы автомобилей на еврономерах блокируют КПП на Украине из-за принятых законов

Киев, 25 ноября. Владельцы автомобилей с европейскими номерами массово блокируют пункты пропуска на Украине, протестуя против принятых в стране законов о штрафах и растаможивании автомобилей с еврономерами. 

По словам депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, автолюбители заблокировали КПП «Ягодин», а также «Рава-Русская», «Краковец» и «Устилуг». Протестующие требуют отмены вступивших в силу в воскресенье законов и хотят понимания, как им поступить с машинами на еврономерах, отметил парламентарий.

«На «Рава-Русской» стало много людей и перекрыли еще «Березный», — написал Зинкевич в Facebook.

Владельцы автомобилей на еврономерах блокируют КПП на Украине из-за принятых законов

В то же время сообщается, что к пункту «Ягудин» в Волынской области прибыло подкрепление пограничников.

Владельцы автомобилей на еврономерах блокируют КПП на Украине из-за принятых законов

Напомним, в воскресенье на Украине вступили в силу законы, которые легализуют автомобили с европейскими номерами, ввезенные в страну с нарушением таможенного и налогового законодательства. Как сообщали в пресс-службе Госфискальной службы (ГФС), начиная с 25 ноября граждане Украины имеют право временно ввозить транспортное средство, зарегистрированное за пределами страны, сроком до одного года и при условии уплаты всех необходимых таможенных платежей.

Автор: Екатерина Кухарева
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