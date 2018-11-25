Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Аварийные службы восстановили электроснабжение в нескольких регионах Сибири

51
0 Оставить комментарий

Аварийные службы восстановили электроснабжение в нескольких регионах Сибири

Москва, 25 ноября. Аварийные службы восстановили электроснабжение населенных пунктов в Кемеровской области и в Алтайском крае, которое было нарушено из-за сильных порывов ветра со снегом. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «МРСК Сибири».

Ранее стало известно, что в результате о непогоды были зафиксированы сбои в работе энергооборудования в Алтайском крае, Хакасии, Тыве, Кемеровской области и Красноярском крае.

По данным ведомства, к настоящему моменту в Кемеровской области и в Алтайском крае электроснабжение полностью восстановлено.

«Последствия ночного урагана полностью ликвидированы, подача электричества восстановлена», — говорится в сообщении.

В настоящее время в остальных регионах продолжаются восстановительные работы. В пресс-службе «МРСК Сибири» отметили, что шквалистый ветер затрудняет высотные восстановительные работы.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.