Аварийные службы восстановили электроснабжение в нескольких регионах Сибири

Москва, 25 ноября. Аварийные службы восстановили электроснабжение населенных пунктов в Кемеровской области и в Алтайском крае, которое было нарушено из-за сильных порывов ветра со снегом. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «МРСК Сибири».

Ранее стало известно, что в результате о непогоды были зафиксированы сбои в работе энергооборудования в Алтайском крае, Хакасии, Тыве, Кемеровской области и Красноярском крае.

По данным ведомства, к настоящему моменту в Кемеровской области и в Алтайском крае электроснабжение полностью восстановлено.

«Последствия ночного урагана полностью ликвидированы, подача электричества восстановлена», — говорится в сообщении.

В настоящее время в остальных регионах продолжаются восстановительные работы. В пресс-службе «МРСК Сибири» отметили, что шквалистый ветер затрудняет высотные восстановительные работы.