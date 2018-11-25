Симферополь, 25 ноября. За провокацией военных кораблей Украины в Черном море стоят западные страны. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов назвал Украину страной, которая лишена суверенитета. Он подчеркнул, что она является инструментом для нагнетания напряженности. По его словам, Украина находится под внешним управлением.

«Сегодня украинские военные корабли незаконно пересекли границу РФ, грубо нарушив нормы международного морского права. Уверен, что за этой провокацией стоят западные хозяева киевского режима», — заявил глава Крыма.

По словам Аксенова провокации и «истерики» со стороны Украины будут продолжаться, однако никак не повлияют на жизнь Крымского полуострова.

«Эта болезненная активность никоим образом не повлияет на мирную жизнь нашего полуострова. Безопасность Крыма обеспечена надёжно и в полном объеме», — подчеркнул Аксенов.

По его мнению, Украина будет продолжать провокации пока у власти будет находиться русофобский режим, управляемый из-за рубежа.

Ранее, три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России и остановились в шести милях от Керченского пролива, сообщает крымское погрануправление ФСБ.