В столице тайбоксеры сразились за титул Чемпиона России: на ринге — сразу семь поединков. ФАН-ТВ

В столице прошел второй турнир по профессиональному тайскому боксу MuayThai Moscow. На ринге в УСК «Крылья советов» состоялось семь боев между представителями Москвы, Санкт-Петербурга, Кузбасса, Сибири, Урала и Дагестана. В профайле перед началом боев каждый участник говорит, что для него тайский бокс — это хобби, которое переросло в профессиональное увлечение. Среди бойцов были и девушки — Мария Климова стала лучшей в весовой категории 58,5 килограмма. Победительница увлекается игрой на укулеле (маленькая гавайская гитара — прим. автора) и танцует, ходила на кастинг шоу «Танцы». Для Марии поединок — дебют на профессиональном ринге.

«Сам выход — это непередаваемые эмоции. Энергетика, люди, свет, музыка — все это очень захватывает, хочется улыбаться и показать себя. Это очень классный момент. В единоборствах я с десяти лет. Сначала было тхэквондо, потом просто перешла в тайский [бокс]. Я все время занималась чем-то таким. Мне нравится, это моя жизнь», — делится эмоциями Мария Климова, победительница в весовой категории 58,5 килограмма.

Центральным событием вечера стал поединок за пояс чемпиона России в весовой категории 63,5 килограмма среди профессионалов. На ринг вышли Абдулмалик Мугидинов из Москвы и Андрей Хромов из Прокопьевска, который практически в равной схватке смог нанести больше ударов в третьем раунде. Судьи присудили Хромову победу с отрывом всего в один балл. Это вызвало много обсуждений.

«Согласны или нет [с результатами] — мы спортсмены. Что я, что Малик, мы отдали себя на ринге, а чтобы судить бой, есть судьи. Я никогда не оспариваю какие-то моменты. Не спорю, каждый в душе может считать по-своему. А судьям виднее. Именно по своим ощущениям, я действительно почувствовал, что третий раунд я выиграл. И два следующих раунда сложились уже как-то получше», — утверждает чемпион России в весовой категории 63,5 килограмма Андрей Хромов.

Боец признался, если ему через неделю предложат реванш, — обязательно согласится. А его соперник — Абдулмалик Мугидинов — заметил, что тоже согласился бы, однако на восстановление ему потребуется больше времени, чем одна неделя.

В последние годы интерес к тайскому боксу увеличивается. Члены федерации утверждают: все дело в том, что техника тайского бокса лежит в основе практически всех видов единоборств.