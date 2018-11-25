Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ в небе над Донбассом

57
0 Оставить комментарий

В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ в небе над Донбассом

Донецк, 25 ноября. Подразделения противовоздушной обороны Донецкой народной республики уничтожили ударный беспилотник ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил глава пресс-службы Минобороны ДНР Даниил Безсонов.

«Сегодня ночью нашими подразделениями ПВО был уничтожен очередной беспилотный летательный аппарат противника после пересечения им линии боевого соприкосновения​​​. Беспилотник был ударным и нес на себе снаряд с зажигательной смесью», — сказал Безсонов.

Он также добавил, что инцидент произошел в районе населенного пункта Пантелеймоновка, где нет позиций ополчения ДНР. Безсонов подчеркнул, что действия украинских силовиков являются не только грубым нарушением минских соглашений, но и военным преступлением.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.