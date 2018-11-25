Лавров не исключил новые антироссийские провокации со стороны противников Трампа

Петропавловск-Камчатский, 25 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил, что политические противники американского президента Дональда Трампа попытаются разрушить отношения РФ и США, предприняв новые провокации.

Он отметил, что несмотря на то, что эти внутриполитические силы в США могут попытаться разрушить отношения Москвы и Вашингтона, диалог между странами нужно поддерживать: это не отменяет его необходимости. Россия со своей стороны, как подчеркнул министр, готова к конструктивному общению.

«Когда президент великой страны готов разговаривать с президентом другой великой страны, я думаю это наша святая обязанность делать все, чтобы такие контакты проходили», — добавил Лавров в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, он напомнил, что в отношения РФ и США сейчас наметились некоторые подвижки. В частности, происходит восстановление диалога между советами безопасности России и США. Указал Лавров и на то, что по его мнению, власти двух государств должны начать деполитизированную работу в сфере борьбы с терроризмом, противодействии киберпреступности и, конечно, проблеме распространения оружия массового уничтожения.