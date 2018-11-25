На Украине заявили о попытках связаться с пограничниками РФ для выхода к Керченскому проливу

Киев, 25 ноября. Представители военно-морских сил Украины (ВМСУ) заявили, что связывались с пограничниками ФСБ РФ, а также морскими портами «Кавказ» и «Керчь» по вопросу прохода судов через Керченский пролив.

Украинское ведомство опубликовало сообщение в социальной сети Facebook, в котором заявило о том, что артиллерийский катер «Бердянск» около пяти часов утра якобы выходил на связь с береговым постом пограничной службы ФСБ РФ, чтобы сообщить о своем намерении подойти к Крымскому мосту.

В то же время, как утверждают представители ВМСУ, он связывался с портами «Кавказ» и «Керчь», предоставив всю необходимую информацию в рамках соблюдения международных норм по безопасности судоходства. Однако порты и российские пограничники якобы оставили запросы украинской стороны без ответа, заявили в ведомстве.

Напомним, утром воскресенья три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. Представители погрануправления ФСБ России по Крыму заверили, что делают все возможное, чтобы предотвратить провокацию.

Так, проход через Керченский пролив в Крыму закрыли для гражданских судов, а позднее в Сети появился ролик, на кадрах которого запечатлены сухогруз и три военных катера, которые заслонили Крымский мост от иностранных судов.