Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: Франция обсудит с партнерами ситуацию в САР

288
0 Оставить комментарий

Сирия: Франция обсудит с партнерами ситуацию в САР

Брюссель, 25 ноября. Французские власти обсудят в ближайшее время с международными партнерами ситуацию в Сирии. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией в Сирии.

«Мы будем в ближайшие дни обсуждать ситуацию не только с членами ЕС, но и с различными партнерами», — заявил Макрон корреспонденту ТАСС.

Ранее стало известно, что боевики провели химатаку в Алеппо. Исламисты выпустили несколько снарядов с ядовитым хлором по кварталам города. Как сообщает SANA News, всего были госпитализированы 107 человек, в том числе четверо детей. Отметим, что правительственные войска нанесли ответные удары по позициям террористов.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.