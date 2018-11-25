Сирия: Франция обсудит с партнерами ситуацию в САР

Брюссель, 25 ноября. Французские власти обсудят в ближайшее время с международными партнерами ситуацию в Сирии. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией в Сирии.

«Мы будем в ближайшие дни обсуждать ситуацию не только с членами ЕС, но и с различными партнерами», — заявил Макрон корреспонденту ТАСС.

Ранее стало известно, что боевики провели химатаку в Алеппо. Исламисты выпустили несколько снарядов с ядовитым хлором по кварталам города. Как сообщает SANA News, всего были госпитализированы 107 человек, в том числе четверо детей. Отметим, что правительственные войска нанесли ответные удары по позициям террористов.