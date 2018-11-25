США сделали исключение для Южной Кореи в санкциях против КНДР

Москва, 25 ноября. Соединенные Штаты и ООН сделали исключения по санкциям в отношении КНДР в рамках проекта, который призван объединить железные дороги Северной и Южной Корей. Об этом сообщает информационное агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи.

По данным источника, 20 ноября состоялось заседание американо-южнокорейской рабочей группы по вопросам межкорейских отношений. По итогам заседания были достигнуты договоренности об исключении из санкций проекта, который призван объединить железные дороги Северной и Южной Корей. Кроме того, в конце ноября власти Южной Кореи и КНДР намерены провести торжественную церемонию начала работ по соединению и модернизации своих железных дорог.

Ранее стало известно, что Сеул ведет переговоры с США и ООН, чтобы отменить некоторые санкции в отношении КНДР. В частности Сеул, попросил отменить санкции, которые блокируют доставку в КНДР топлива и других материалов, которые необходимы для осуществления проекта по объединению железных дорог Северной и Южной Корей.