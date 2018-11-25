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Сухогруз и военные катера РФ заслонили Крымский мост от судов ВМС Украины

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Сухогруз и военные катера РФ заслонили Крымский мост от судов ВМС Украины

Симферополь, 25 ноября. Проход через Керченский пролив в Крыму закрыли для гражданских судов в связи с возможными провокациями со стороны кораблей военно-морских сил Украины (ВМСУ), которые в нарушение Конвенции ООН вторглись в территориальные воды России. Сухогруз и три военных катера, которые заслонили Крымский мост от иностранных судов, попали на видео.

В Сети появилась видеозапись, сделанная неподалеку от Крымского моста. На кадрах ролика заметно, что сухогруз перекрыл движение через Керченский пролив. В то же время в непосредственной близости от арки расположились три военных катера, которые ожидают приближения кораблей ВМСУ. 

Данные меры, очевидно, были предприняты во избежание возможных провокаций со стороны Украины.

Напомним, в воскресенье утром три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России и продолжили движение к Керченскому проливу. Как напомнили представители погрануправления ФСБ России по Крыму, в акватории пролива действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, который нарушили украинские морские суда.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская осудила действия Киева у берегов Крыма, назвав их неудачной провокацией.

Автор: Екатерина Кухарева
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