Российский лыжник Большунов выиграл гонку на 15 км во время Кубка мира в Финляндии
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Хельсинки, 4 марта. Российский спортсмен Александр Большунов выиграл гонку на 15 километров на этапе Кубка мира, который проходил в Финляндии.
Спортсмен показал результат в 36 минут 17,8 секунд.
Второе место у норвежца Эмила Иверсена, а третье — у шведа Калле Хальфварссона.
Для российского спортсмена это вторая награда на этих соревнованиях. Ранее он выиграл золото во время спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке.
Отметим, что во время Олимпийских игр в Пхенчхане Александр Большунов принес российской команде бронзовую медаль в спринте классическим стилем.