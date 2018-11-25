Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Российский лыжник Большунов выиграл гонку на 15 км во время Кубка мира в Финляндии

51
0 Оставить комментарий

Российский лыжник Большунов выиграл гонку на 15 км во время Кубка мира в Финляндии

Хельсинки, 4 марта. Российский спортсмен Александр Большунов выиграл гонку на 15 километров на этапе Кубка мира, который проходил в Финляндии.

Спортсмен показал результат в 36 минут 17,8 секунд.

Второе место у норвежца  Эмила Иверсена, а третье — у шведа  Калле Хальфварссона.

Для российского спортсмена это вторая награда на этих соревнованиях. Ранее он выиграл золото во время спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

Отметим, что во время Олимпийских игр в Пхенчхане Александр Большунов принес российской команде бронзовую медаль в спринте классическим стилем.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.