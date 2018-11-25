Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

В Госдуме заявили о возможном развале Евросоюза на фоне Brexit

125
0 Оставить комментарий

В Госдуме заявили о возможном развале Евросоюза на фоне Brexit

Москва, 25 ноября. Выход Великобритании из состава Евросоюза может стать примером для других стран ЕС. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, выход Великобритании из состава ЕС не повлияет на взаимоотношения Москвы и Лондона. При этом Brexit окажет негативное влияние экономику Великобритании и ЕС.

«Я думаю, что после выхода Великобритании из ЕС могут последовать и иные страны. Дело в том, что их интересы внутригосударственные зачастую очень серьезно противоречат общеевропейским интересам», — сказал Аксаков в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что в долгосрочной перспективе выход Великобритании из состава ЕС может спровоцировать «политический развал» Европейского союза.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что страны ЕС одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании из Евросоюза. По его словам, Брюссель и Лондон ожидают сложные переговоры, однако Великобритания и ЕС «останутся лучшими друзьями». 

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.