Адвокат изнасилованной в Уфе дознавательницы прокомментировала «алиби» ее начальников

Уфа, 25 ноября. Адвокат дознавательницы из Уфы, которая обвиняет своих коллег в групповом изнасиловании, заявила ей неинтересно смотреть видеозаписи, которые якобы доказывают «алиби» троих подозреваемых.

«По поводу самих видеозаписей ничего не могу сказать, потому что, если честно, их даже не смотрела. Мне это просто неинтересно. Зачем смотреть и тратить свое время на то, что не имеет к нашей ситуации абсолютно никакого отношения», — рассказала адвокат пострадавшей Ирина Валиева.

В беседе с KP.Ru она также рассказала о состоянии своей клиентки.

Женщина подчеркнула, что потерпевшая чувствует себя не очень хорошо и у нее сохраняется временная нетрудоспособность. Адвокат не смогла ответить планирует ли девушка вернуться на службу в полицию.

«Этого я не могу сказать абсолютно. Но она точно такой же полицейский, как и те, кто сейчас находится под стражей», — рассказала Валиева.

Ранее адвокаты троих подозреваемых заявили, что у каждого из клиентов есть алиби, которое доказывает их непричастность к преступлению. Так, один из подозреваемых якобы находился на встрече в загородном кафе, другой — якобы расплачивался кредитной картой в «Макдональдсе» в момент совершения преступления, а третий — якобы вернулся пораньше домой и укладывал спать внуков.

Напомним, по данным следствия в ночь на 30 октября 23-летняя девушка-дознаватель из Уфы стала жертвой группового изнасилования своих коллег.

По подозрению в совершении преступления силовики задержали начальника отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району Павел Яромчук, начальник отдела МВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, а также глава отдела МВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев. Позднее они были уволены из органов и помещены под стражу.