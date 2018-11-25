Сирия, 25 ноября. ВКС РФ нанесли удары по позициям джихадистов, атаковавших Алеппо с применением хлора. Члены «спящих ячеек» YPG казнили протурецкого боевика в Африне. Под ударами коалиции США в Дейр-эз-Зоре погибла семья из 14 человек, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные авиаудары по военным объектам боевиков, ударивших по Алеппо снарядами с хлором.

«Исламское государство»1: заявило об убийстве курдского радикала в городе Ракка.

Курды: казнили одного из протурецких боевиков в кантоне Африн на северо-западе Алеппо; пережили междоусобные стычки в Ракке.

Международная коалиция: провела бомбардировки города Аш-Шаафа на юго-востоке Дейр-эз-Зора, погибла семья из 14 человек; обязалась подготовить 30 тысяч курдских бойцов в течение года.

Провинция Алеппо

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о том, что российские ВКС нанесли точечные авиаудары по военным объектам джихадистов, с позиций которых был открыт огонь по городу Алеппо. Военные самолеты РФ провели боевые вылеты в районе Ар-Рашидин, а также недалеко от населенного пункта Хан Туман к юго-западу от административного центра региона. В результате военной операции все цели исламистов были уничтожены.

Тем временем представители МИД Сирии возложили часть ответственности за проведение химатаки на страны Запада, обвинив их в поставках запрещенных веществ исламистам. Напомним, ранее поступали сведения о том, что емкости с химоружием были доставлены сотрудниками прозападного движения «Белые каски». Правительство САР обратилось к Совету Безопасности ООН, потребовав наказать виновников произошедшего. Как сообщалось ранее, жертвами обстрела стали по меньшей мере 107 человек.

Члены «спящих ячеек» Отрядов народной самообороны (YPG), осуществляющие подпольные вылазки в рамках операции «Гнев Оливок», заявили о том, что казнили одного из протурецких радикалов, захваченных в плен некоторое время назад. По данным медиапорталов, подконтрольных YPG, расправа состоялась в районе населенного пункта Дейр-Балут в кантоне Африн. Известно, что боевик по прозвищу Хусейн Мохаммад был похищен после того, как попал в засаду. Напомним, курды объявили о начале подпольной деятельности в северной части Алеппо в марте.

Провинция Дейр-эз-Зор

Подконтрольный «Исламскому государству» интернет-портал «Аль-Амак» опубликовал заявление о результатах последних авианалетов ВВС западной коалиции. Террористы утверждают, что в ходе непрекращающихся бомбардировок международного альянса была убита семья из 14 человек, проживавшая в городе Аш-Шаафа. Напомним, накануне жертвами боевых вылетов Соединенных Штатов также стали порядка 20 сирийских граждан, тогда как никто из боевиков террористической группировки не пострадал. В то же время поддерживаемые США «демократические силы Сирии»**** (SDF) продолжают терять занимаемые территории на юго-востоке региона.

Провинция Ракка

Новая вылазка террористов «Исламского государства» произошла в административном центре провинции. Согласно заявлению медиапортала ИГИЛ1 «Аль-Амак», боевики застрелили одного из бойцов «демократических сил» (SDF) на улице Аль-Китар. Курдские источники пока никак не прокомментировали данные сведения. Напомним, об освобождении Ракки были объявлено еще в октябре 2017 года, однако город до сих пор остается небезопасным для проживания мирного населения.

Тем временем вспыхнули междоусобные стычки в рядах курдских формирований. Как передает Twitter-канал (jisrtv), перестрелка между бойцами SDF произошла в одном из центральных кварталов Ракки. Информации о причинах вооруженного конфликта и возможных жертвах пока не поступало.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что международная коалиция во главе с США заключила соглашение с «Демократическими силами Сирии» (SDF), в соответствии с которым в течение года военные западного альянса проведут обучение 30 тысяч курдских бойцов. Впоследствии новобранцы должны принять участие в борьбе против подпольных ячеек «Исламского государства», а также проасадовских иранских отрядов. В то же время американские вооруженные силы намереваются развернуть как минимум пять наблюдательных пунктов в Северной Сирии — в провинциях Ракка и Хасака. Отмечается, что Анкара обеспокоена действиями Вашингтона, поскольку считает, что США в очередной раз потворствуют курдским вооруженным формированиям. Напомним, Турция готовится к крупномасштабному наступлению на сирийско-турецкой границе, главной целью которого станет зачистка территорий к востоку от Евфрата от сил Рабочей партии Курдистана (РПК) и Отрядов народной самообороны (YPG). Ранее представители США и Турции предпринимали попытки снизить напряженность, одобрив «дорожную карту», в рамках которой все курдские радикалы обязались выйти из района Манбиджа. Однако Вашингтон не выполнил условия соглашения, продолжив оказывать поддержку курдам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)