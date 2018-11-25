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Сирия: ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов, обстрелявших Алеппо

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Сирия: ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов, обстрелявших Алеппо

Москва, 25 ноября. Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по позициям террористов в районе, из которого велся обстрел мирного населения в сирийском городе Алеппо с применением снарядов с химическими веществами внутри. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

«По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября текущего года велся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолетами ВКС России нанесены удары», — сообщил генерал.

При этом представитель оборонного ведомства добавил, что в результате авиаударов цели боевиков были уничтожены.

Сирия: ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов, обстрелявших Алеппо

Накануне вечером боевики атаковали административный центр региона, в результате чего погибли и получили ранения более 100 человек. Как отмечал ранее Конашенков, снаряды, которыми были обстреляны жилые кварталы Алеппо, вероятно, были начинены хлором. На это указывают симптомы отравления у пострадавших, подчеркнул он.

Стоит отметить, что власти России и Сирии оставили за собой право на локальные операции по принуждению боевиков к миру даже в том случае, если речь идет о районе вблизи демилитаризованной зоны. Как отмечал президент России Владимир Путин по итогам встречи лидеров РФ, Турции, Германии и Франции по вопросу урегулирования ситуации в Сирии, Москва оставляет за собой право оказывать действенную поддержку решительным действиям Дамаска по ликвидации очага террористической угрозы в том случае, если радикалы станут препятствовать решению задачи по восстановлению мира в государстве.

Автор: Екатерина Кухарева
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