Разведка обнаружила оружие, из которого боевики били по Алеппо — Минобороны РФ

Москва, 25 ноября. В демилитаризованной зоне в сирийской провинции Идлиб обнаружены огневые средства, из которых боевики нанесли удары по мирному населению города Алеппо. Такие данные представила российская разведка, сообщил официальный представитель МИД РФ Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что разведка российской группировки войск в САР обнаружила не только оружие, из которого экстремисты обстреливали Алеппо, применяя при этом отравляющие вещества.

«Также выявлены признаки подготовки к их повторному применению», — подчеркнул Конашенков.

Отметим, что террористы наносили удары с территории вблизи демилитаризованной зоны, однако понятие демилитаризации на преступников, травящих мирных сирийцев химическим оружием, не распространяется. Об ответных действиях на провокации боевиков предупреждали неоднократно.

Об этом также напомнили в Минобороны РФ. Радикальные элементы были предупреждены, что в случае вооруженных провокаций из зоны в Идлибе, РФ оставляет за собой право оказать поддержку сирийскому правительству по ликвидации этого очага террористической угрозы, отметили в пресс-службе ведомства.