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Сирия: глава МИД Ирана осудил отсутствие реакции Запада на обстрел Алеппо

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Сирия: глава МИД Ирана осудил отсутствие реакции Запада на обстрел Алеппо

Тегеран, 25 ноября. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал Запад за отсутствие реакции на обстрелы в сирийском городе Алеппо, где боевики выпустили по жилым кварталам снаряды с химическими веществами внутри.

Министр иностранных дел Ирана опубликовал в микроблоге Twitter сообщение, в котором задался вопросом, почему со стороны западных стран не последовало комментариев по произошедшему в Сирии.

«Где осуждения Западом химической атаки боевиков в Алеппо? Модель Запада такова: химическое оружие осуждается только в том случае, если предполагается, что его использует противник, а не союзник», — написал он.

Накануне вечером боевики провели химатаку на административный центр региона. По данным информационного портала Al Masdar News, было выпущено несколько снарядов с ядовитым хлором по жилым кварталам города. При этом агентство новостей SANA News сообщало, что более 100 человек были убиты или получили ранения в результате обстрела. 

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в связи с этим напомнил о данном президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном обещании противодействовать подобным атакам.

Автор: Екатерина Кухарева
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