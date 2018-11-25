Абэ оценил значение мирного договора между Россией и Японией для мира и региона

Токио, 25 ноября. Заключение мирного договора между Россией и Японией необходимо для региональной стабильности и решения проблем международного сообщества, оно станет началом нового этапа в развитии отношений двух стран. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

По его словам, отсутствие мирного договора между «очень важными и достойными государствами» неприемлемо, поскольку отношения двух стран имеют многообещающие перспективы, которые требуют совместной работы.

«Роль России велика в нашем регионе, и реализация потенциала японо-российских отношений принесет пользу не только нашим двум странам, но и региону и миру в целом», — цитирует его ТАСС.

В то же время Абэ выразил надежду на скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине в конце ноября-начале декабря. Кроме того, премьер-министр Японии подчеркнул, что сам намерен нанести визит в Россию в начале следующего года, чтобы провести переговоры с российским лидером. После этого, по словам Абэ, и Путина будут ждать с ответным визитом.

«Я твердо намерен под нашим с президентом руководством довести до конца дело, оставшееся нам с окончания войны — заключение мирного договора», — заключил Абэ.

Напомним, двустороннее мирное соглашение было составлено после окончания Второй мировой войны, однако тогда Советский Союз отказался его подписывать.

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 12 сентября Путин выступил с предложением заключить его без предварительных условий и решить все спорные вопросы после подписания документа. Абэ в ответ подтвердил заинтересованность Токио заключить мирный договор с Москвой, отметив, что отсутствие соглашения является препятствием на пути полноценного сотрудничества между двумя странами.