«А что, Украину уговаривать, что ли?»: в Крыму предложили выдворить суда ВМСУ

Москва, 25 ноября. Три корабля военно-морских сил Украины неправомерно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

По данным пограничного управления ФСБ по Крыму, украинские корабли пересекли государственную границу России, после чего направились в сторону Керченского пролива. При этом экипажи украинских кораблей отказываются подчиняться законным требованиям.

В Государственном совете Крыма назвали провокацией незаконное вторжение украинских кораблей на территорию России. По словам депутата Госсовета Крыма Лентуна Безазиева, действия украинской стороны являются нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Парламентарий отметил, что для урегулирования данного инцидента необходимо «взять более мощный российский корабль и выдворить украинские суда».

«Как когда-то наши боевые корабли выдавливали американские суда в Черном море. Тогда мы раз шарахнули, так они все сразу и убежали. Ну а что сегодня Украину уговаривать что ли? По идее же ничего не получится. Они так еще и в Ялту зайдут, и еще куда-то», — сказал депутат в комментарии изданию iReactor.

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась в марте 2018 года, после захвата украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд». Кроме того, в августе в морском порту Херсона был задержан российский танкер «Механик Погодин».

Позднее в Москве заявили, что действия Киева являются «морским терроризмом». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет принимать меры для защиты российских судов от пиратских действий Украины в Азовском море.