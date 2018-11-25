Дочь Джуда Лоу вышла в свет в футболке с Путиным

Москва, 25 ноября. Восемнадцатилетняя модель Айрис Лоу, дочь британского актера Джуда Лоу опубликовала свою фотографию в черном жакете и в майке с изображением российского президента Владимира Путина на своей странице в Instagram.

На майку нанесен принт снимка, на котором российский президент сидит с голым торсом на коне. Айрис Лоу опубликовала фотографию в майки в Stories социальной сети.

Ранее вещи с изображением российского лидера надевали голливудский актер Микки Рурк, а также певица M.I.A.

Ранее в США выпустили памятную монету в честь встречи Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа. Однако на монете обнаружились грамматические ошибки. В частности, на нее нанесены надписи на русском языке «ддипломатическая история», «Хельпинский саммит», а также «новое эра».