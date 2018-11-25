«Пусть Киеву будет позорно»: в ЛНР рассказали правду о «взятии» ВСУ населенного пункта в Донбассе

Луганск 25 ноября. Военные Луганской народной республики опровергли сообщения ВСУ Украины о якобы «взятии» населенного пункта в ЛНР. Поселок, о котором идет речь, и так находится на подконтрольной им территории, объяснил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Он подчеркнул, что населенный пункт Рассадки, согласно минским соглашениям, находится под контролем Киева с 2015 года. Таким образом, заявления штаба ООС не соответствует действительности, и не имеет ничего общего с реальным положением.

Ложные сообщения, по мнению Филипоненко, в очередной раз продемонстрировали «сущность украинского командования». Оно, по его мнению, занимается украшением своих успехов в преддверии визита на Донбасс президентов Украины и Латвии». При этом он подчеркнул, что командиры ВСУ не делают ничего для того, чтобы стабилизировать обстановку в Донбассе, а только лишь обостряют ее.