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«Пусть Киеву будет позорно»: в ЛНР рассказали правду о «взятии» ВСУ населенного пункта в Донбассе

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«Пусть Киеву будет позорно»: в ЛНР рассказали правду о «взятии» ВСУ населенного пункта в Донбассе

Луганск 25 ноября. Военные Луганской народной республики опровергли сообщения ВСУ Украины о якобы «взятии» населенного пункта в ЛНР. Поселок, о котором идет речь, и так находится на подконтрольной им территории, объяснил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Он подчеркнул, что населенный пункт Рассадки, согласно минским соглашениям, находится под контролем Киева с 2015 года. Таким образом, заявления штаба ООС не соответствует действительности, и не имеет ничего общего с реальным положением.

Ложные сообщения, по мнению Филипоненко, в очередной раз продемонстрировали «сущность украинского командования». Оно, по его мнению, занимается украшением своих успехов в преддверии визита на Донбасс президентов Украины и Латвии». При этом он подчеркнул, что командиры ВСУ не делают ничего для того, чтобы стабилизировать обстановку в Донбассе, а только лишь обостряют ее.

«Пусть Киеву будет стыдно и позорно, когда они в очередной раз пригласят иностранных гостей в уничтоженные своей «освободительной» армией города и села на Донбассе», - заключил Филипоненко.

Автор: Ярослава Замысловатова
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