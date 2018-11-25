Сирия: авиация нанесла удары по позициям террористов вблизи Идлиба

Москва, 25 ноября. Военная авиация нанесла удар по позициям террористов в Идлибе. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на так называемую «Сирийскую обсерваторию по правам человека».

Минувшим вечером террористы, которые базируются в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли жилые кварталы Алеппо с применением боеприпасов, содержащих хлор. В результате химической атаки террористов пострадали порядка 107 мирных жителей Алеппо. В ходе обстрела боевики применили минометы калибра 120 миллиметров. При этом боевики использовали боеприпасы, предположительно начиненные хлором.

Ранее российская сторона неоднократно сообщала, что организация «Белые каски», которая напрямую связана с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), осуществляет подготовку провокации с использованием отравляющих веществ в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба.

Напомним, в конце октября в Стамбуле состоялся саммит по Сирии с участием президента РФ Владимира Путина, канцлер Германии Ангелы Меркель, а также президентов Франции и Турции Эммануэля Макрона и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе саммита главы РФ, Германии, Франции и Турции подтвердили, что намерены добиться урегулирования конфликта в Сирии политико-дипломатическими методами. При этом Владимир Путин заявил, что в случае продолжения провокаций из провинции Идлиб Россия и Сирия оставляют за собой право на ликвидацию очага террористической угрозы в этом районе.

1 Организация запрещена на территории РФ.