Украина «отмечает» в этом году юбилей событий на Майдане. Пять лет назад, 21 ноября 2013 года, правительство страны приостановило процесс подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это решение вызвало недовольство со стороны некоторых групп населения, рьяно желавших стать частью европейского общества. Протест вылился в митинги, митинги — в беспорядки, а те, в свою очередь, — в кровавую баню, закончившуюся государственным переворотом.

Конечно, зачинщики и наследники Евромайдана любят называть эти события гордым словом «революция». Вот только многочисленные словари и энциклопедии определяют «революцию» как глубокое качественное, прогрессивное изменение в развитии общества.

Наблюдается ли на Украине хоть какой-то «прогресс» после Майдана? Украина потеряла Крым, жители которого не желали терпеть власть сторонников «Правого сектора»1. Украина потеряла Донбасс, жители которого уже вряд ли смогут простить Порошенко и всех причастных к вспыхнувшей гражданской войне.

К положительным эффектам, наверное, можно отнести безвизовый режим с Евросоюзом, который породил повальную миграцию трудоспособного населения в Европу. Хотя спрашивается, чего бежать? Ведь зарплата на Украине теперь исчисляется в «зеленых», и в развитых регионах средней показатель достигает 260 долларов. Это целых 17 тысяч рублей.

Рост заметен! Например, рост внешнего долга, который достиг уже 104 % от ВВП. Валовой внутренний продукт, собственно, потерял больше 71-го миллиарда долларов. А товарооборот с Россией, который являлся спасательным кругом украинской экономики, сократился вдвое. Так какие же достижения отмечают в Киеве в честь юбилея Майдана?

«Все изменения, которые произошли за последние пять лет на Украине — они исключительно в худшую сторону. Это потеря территорий — раз, потери человеческие — два, огромные разрушения в инфраструктуре, собственности, жилье — это три. Четвертое — разрушенная экономика, пятое — один из крупнейших экспортеров угля, стал уголь закупать. Это просто один из фактов, который показывает нам, как ловко американцы создали рынок сбыта своего угля на территории угледобывающего государства. Поэтому я не могу назвать ничего положительного за эти пять лет. Возможность съездить в то или иное государство без визы — на мой взгляд, не является никаким великим достижением», — Николай Стариков, общественный и политический деятель.

Украинская катастрофа стала катализатором обострения отношений России и Запада, ознаменовала глобальный кризис в международных отношениях, нивелировала значение ООН и практически все принципы дипломатии. О многократно попранном международном праве и упоминать не стоит.

Эти процессы были запущены в палаточном городке на киевском Майдане, юбилей которого празднуют на Украине. Отмечают его открытием выставок, возложением цветов на аллее так называемых «Героев Небесной Сотни» и песнями-плясками, куда уж без них. Выглядит это как минимум кощунственно и диковато. Праздничное настроение, скорее всего, только у тех, кто получил с госпереворота солидные дивиденды. Стол, безусловно, можно накрыть в личных апартаментах Порошенко и других новоявленных украинских олигархов, но никак не в холодных квартирах простых украинцев.

«Если брать результаты пятилетние, то я не вижу того, что можно назвать позитивным. Говорят «безвиз», но «безвиз» — это когда у вас есть деньги, заработные платы, вы выехали на несколько дней, как говорит Порошенко, в Вену, выпили чашку кофе, сходили в оперу, а люди уезжают, убегают, используя безвизовый режим. 99 % тех, кто участвовал в Майдане, заявили, что они бы никогда не участвовали в нем, если бы знали результаты. Желания людей были использованы для того, чтобы прийти этим негодяям к власти. Основная задача понятна — это создать не самостоятельное суверенное государство Украина, а создать антироссийское государство. Постоянная попытка втянуть Россию в конфликт по вопросам языка, веры, экономики — это та задача, которую решают эти негодяи, поскольку ими управляют извне. Соединенные Штаты Америки получили очень хороший стратегический объект и будут держаться до последнего», — рассказывает Владимир Олейник, народный депутат Украины V-VII созывов, украинский политик.

Те, кто радостно приветствует юбилей Евромайдана и наступившее за ним «прекрасное далеко», напоминают, пожалуй, насильно опьяненных «доброжелателями» алкоголиков, которые совершенно не понимают, что они успели натворить в пьяном угаре. Однако если еще теплится хоть какая-то воля к нормальной жизни, необходимо проспаться, протрезветь, смириться с похмельем и задать себе десяток-другой, пусть и болезненных, но жизненно необходимых вопросов. Остается лишь надеяться, что уж к следующему юбилею подобное отрезвление все-таки произойдет, и будет еще не слишком поздно.

1 Организация запрещена на территории РФ.