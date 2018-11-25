Донбасс сегодня: разведение войск в Станице сорвано, ВСУ устроили распродажу взрывчатки

Донбасс, 25 ноября. Очередной этап разведения сил и средств в Станице Луганской не состоялся. Украинская армия вывозит взрывчатку из зоны ООС и продает ее в США. Украинские СМИ оконфузились при попытке дискредитации армии ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские войска задействовали гранатометы, 82-мм минометы, вооружение боевых машин пехоты и бронетранспортеров при обстрелах Донецкой народной республики в минувшие сутки. Под огнем киевских силовиков оказались 13 городов и поселков республики. В Горловском районе обстрелами повреждены две линии электропередач и газопровод.

В Луганской народной республике поселок Желобок обстреливался Вооруженными силами Украины с использованием 120-мм минометов, Калиновка и Золотое-5 — из БМП и гранатометов. Повсеместно применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Разведение не состоялось

На участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской снова стреляют. В субботу зафиксированы обстрелы прилегающей к столице ЛНР территории со стороны ВСУ. Стоит отметить, что на последней встрече в Минске принято решение о разведении сил и средств 26 ноября. Но для осуществления данных мероприятий необходимо полное соблюдение режима прекращения огня.

Украинская армия, открыв огонь в направлении республиканских сил, снова нарушила условия разведения. А значит, Станично-Луганский район так и останется горячей точкой на карте боевых действий Донбасса, как минимум до следующей попытки разведения техники.

ВСУ распродают взрывчатку

Из зоны Операции объединенных сил с начала ноября текущего года в интересах польской компании Nitro-chem вывезено более 140 тонн взрывчатки, сообщает разведка Народной милиции ЛНР. Польская химическая компания является крупнейшим поставщиком тротила в Америку, Азию, Европу и африканские страны.

Последняя партия вывезена 18 ноября из города Рубежное Луганской области, общий ее объем составил 34 тонны тротила. Вывоз осуществлялся силами 10-й бригады ВСУ, взрывчатка транспортировалась на военных автомобилях с территории предприятия «Заря». Легенда — прикрытие операции — вывоз химических удобрений и средств для защиты растений.

Украинские СМИ: «Террористы ДНР обстреляли Горловку»

В результате вчерашнего обстрела Горловского района и пригородов Горловки повреждены линии электропередач. Без электроэнергии остались север Горловки и прилегающие поселки, в том числе и Дзержинск с агломерацией на подконтрольной ВСУ территории.

Киевские издания решили по традиции «отмазать» своих вояк и написали: «Местные жители сообщают, что террористы ДНР случайно перебили линию электропередач в Гольмовском». В приведенных комментариях якобы местных жителей мы должны были увидеть подтверждение информации из заголовка.

Но в содержании публикаций и комментариях ни слова о «случайно перебитой террористами линии» нет. Только констатация фактов стрельбы и перебоев с электричеством. Видимо, это тот неловкий случай, когда украинские СМИ очень спешили «отмазать» «защитников» и даже придумали красивый заголовок, но «комментарий местного жителя не нашелся», а сами написать забыли.