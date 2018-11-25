Предвыборная агония Порошенко: Слуцкий назвал наглой провокацией действия ВМСУ в Черном море

Москва, 25 ноября. Незаконное вторжение кораблей военно-морских сил Украины (ВМСУ) в территориальные воды России является провокацией, которая рассчитана на поднятие низких рейтингов украинских властей в преддверии президентских выборов. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Голосование, во время которого украинские граждане выберут нового президента Украины, намечены на весну 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко по-прежнему официально не заявил о своем намерении принять участие в выборах, в то время как его рейтинг крайне низок.

Слуцкий, комментируя сложившуюся в Черном море ситуацию, связал действия ВМСУ с предстоящими на Украине выборами.

«Это наглая провокация, которая может быть санкционирована только на самом высоком уровне. Очевидно, таким способом президент Порошенко надеется повысить свои рейтинги перед выборами. Это его предвыборная агония», — отметил он.

При этом Слуцкий обратил внимание, что Киев своим «геройством» на границе с Россией всеми силами стремится отвлечь внимание от нарастающих внутри Украины проблем, в частности от низкого уровня жизни украинского населения. Глава комитета Госдумы обратил внимание, что такие недружественные шаги свидетельствуют о том, что Киев не стремится к восстановлению мира, а также его не заботит благополучие граждан, передает ТАСС.

Напомним, утром воскресенья три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом Киев не направлял запрос на предоставление разрешения украинским судам пройти через пролив. Представители погрануправления ФСБ России по Крыму заверили, что делают все возможное, чтобы предотвратить провокацию.

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов, комментируя произошедшее в интервью Федеральному агентству новостей, подчеркнул, что Запад, по его мнению, напрямую причастен к провокации с украинскими военными судами в Черном море.