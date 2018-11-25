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«Очередная неудачная провокация»: Поклонская отреагировала на действия ВМС Украины в Черном море

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«Очередная неудачная провокация»: Поклонская отреагировала на действия ВМС Украины в Черном море

Симферополь, 25 ноября. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская осудила действия Киева у берегов Крыма, назвав их неудачной провокацией.

«Очередная неудачная провокация и абсолютное нежелание выстраивать нормальные добрососедские отношения», — заявила Поклонская в беседе с РИА Новости.

Напомним, три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России и остановились в шести милях от Керченского пролива. Об этом сообщало крымское погрануправление ФСБ. В настоящий момент Керченский пролив закрыт для прохода гражданских судов.

 

Автор: Денис Коробейников
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