Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

ФСБ России призвала Киев подумать о последствиях провокаций в Черном море

236
0 Оставить комментарий

ФСБ России призвала Киев подумать о последствиях провокаций в Черном море

Севастополь, 25 ноября. Украинским властям, принимающим опасные и безответственные решения в районе Керченского пролива, стоит подумать о последствиях провокационных действий. Об этом в воскресенье сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

«Киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий», — следует из сообщения.

Ранее пресс-служба крымского пограничного управления ФСБ России заявила, что три корабля ВМС Украины противозаконно пересекли российскую границу, вошли в акваторию территориального моря России и движутся из Черного моря к Керченскому проливу, нарушая международное морское право и не подчиняясь законным требованиям российской стороны.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.