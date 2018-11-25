ФСБ России призвала Киев подумать о последствиях провокаций в Черном море

Севастополь, 25 ноября. Украинским властям, принимающим опасные и безответственные решения в районе Керченского пролива, стоит подумать о последствиях провокационных действий. Об этом в воскресенье сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

«Киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий», — следует из сообщения.

Ранее пресс-служба крымского пограничного управления ФСБ России заявила, что три корабля ВМС Украины противозаконно пересекли российскую границу, вошли в акваторию территориального моря России и движутся из Черного моря к Керченскому проливу, нарушая международное морское право и не подчиняясь законным требованиям российской стороны.