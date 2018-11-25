Москва, 25 ноября. Корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ), которые незаконно вошли в территориальные воды России, на предельной скорости движутся к Керченскому проливу. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Как отметили в ведомстве, утром воскресенья в 11.30 погранслужба зафиксировала, что два бронированных артиллерийских судна класса «Гюрза» выдвинулись из порта «Бердянск».

«В настоящий момент они на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной», — передает сообщение РИА Новости.

В ФСБ РФ заверили, что погранслужба принимает все необходимые меры для пресечения провокации со стороны Киева.

Напомним, в акватории Керченского пролива действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Он осуществляется по графику движения и расстановки судов, утвержденному капитаном морского порта РФ. Однако Киев в этот раз предварительно не запросил разрешение на проход кораблей по проливу, незаконно нарушив таким образом границу с Россией.

Член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал украинскую агрессию. По его словам, Запад напрямую причастен к провокации с украинскими военными судами в Черном море.