В Крыму напомнили Украине, как Черноморский флот «вышвырнул» крейсер США

Симферополь, 25 ноября. Вице-адмирал Валерий Куликов заявил, что украинскому руководству необходимо помнить, как Черноморский флот «вышвыривал» боевые корабли США.

Куликов заявил, что украинским политикам не нужно испытывать Россию на прочность и терпение. Вице-адмирал подчеркнул, что оно не бесконечно. Он напомнил, что участвовал в событиях 1988 года, когда Черноморский флот вытеснил из крымских территориальных вод американские боевые корабли.

«Хочу всем напомнить – мы американский ракетный крейсер из своих территориальных вод вышвыривали», —заявил вице-адмирал журналистам РИА Новости.

Он подчеркнул, что сожалеет, что украинские власти выбрали искусственно созданный курс по проблеме Азовского моря.

Куликов также отметил, что украинские боевые корабли не создадут никакой угрозы для России.

«Два бронекатера и буксир, конечно, угрозу России не создадут, это все равно что два танка и грузовик. Но, несомненно, в истерии использованы будут», — подчеркнул Куликов.

Напомним, ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ России заявила, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. При этом корабли опасно маневрируют и не подчиняются требованиями российских властей.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков назвал действия Украины провокацией. Он подчеркнул, что Киеву необходимо обострить ситуацию в Азовском море, и «они делают это планомерно и последовательно».

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс подчеркнул, что действия ВМС Украины не останутся без ответа российской стороны.