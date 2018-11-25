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МИД РФ отреагировал на обстрел террористами Алеппо

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МИД РФ отреагировал на обстрел террористами Алеппо

Москва, 25 ноября. Обстрел террористами Алеппо является попыткой подорвать процесс нормализации жизни в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что произошедшее подлежит безоговорочному осуждению со стороны всего мирового сообщества.

«Тем более учитывая, что речь идет о возможном применении в ходе атаки хлора», — отметила Захарова.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что обстрел Алеппо подтверждает связь организации «Белые каски» с террористами. Представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков напомнил, что российская сторона предупреждала, что активисты движения готовят провокации в районе демилитаризованной зоны вокруг Идлиба, а их главной целью является последующее обвинение Дамаска в применении  запрещенных видов вооружения.

Автор: Ярослава Замысловатова
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