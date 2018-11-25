Только для истерии годятся: в Крыму сравнили украинские корабли-нарушители с двумя танками и грузовиком

Севастополь, 25 ноября. Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, сенатор от Севастополя, вице-адмирал Валерий Куликов сравнил бронекатеры и буксир ВМС ВСУ, нарушившие границы РФ в Черном море, с танками и грузовиком. Никакой угрозы для России, по его мнению, они не представляют, и годятся только для создания истерии.

«Два бронекатера и буксир, конечно, угрозу России не создадут. Это все равно, что два танка и грузовик. Но, несомненно, в истерии использованы будут», — считает политик.

Куликов также напомнил, что киевские власти уже половину своего «грозного и могучего» флота «перетащили» в Азовское море, собираясь создать две военные базы, а напряженность при этом, как не устает заявлять Киев, создает Россия.

«По-моему, люди, стоящие у руководства Украины, пытаются абсурд сделать общественно-политическим строем», — добавил он в комментарии ТАСС.

По мнению сенатора, киевские власти искусственно создали проблему Азовского моря, и эта проблема даже нашла поддержку у западных партнеров Украины. Но без конфликта Киев не может обходиться, иначе он просто сойдет с повестки дня,

«Им нужен конфликт, его нет — они его создают. Чтобы Украина не сошла с повестки дня, им нужны ежедневные бессмысленные конфликты», — пояснил Куликов.

А создавая конфликт, киевское правительство, по его словам, начинает действовать по уже известной схеме: «Доведем бессмыслицу до абсурда, вдруг получится что-то осмысленно».